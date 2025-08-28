Informe forense revela la brutal forma en que asesinaron a la familia Vela en Entre Ríos

Un crimen atroz conmociona a Entre Ríos. La familia Vela Acarapi, reportada como desaparecida desde el pasado 5 de julio, fue hallada sin vida en el sector de Río Blanco. Los cuerpos del padre, la madre y sus dos hijos de 7 y 11 años fueron encontrados dentro de bolsas de yute y en avanzado estado de descomposición.

El informe forense reveló la violencia con la que fueron asesinados. Gregorio Vela Torrez (37 años), el padre, murió por asfixia y presentaba múltiples contusiones. Griselda Acarapi Mamani (29 años), la madre, fue ejecutada de un disparo en la cabeza, además de sufrir traumatismo craneoencefálico abierto y laceración cerebral.

El hijo mayor (11 años) falleció tras ser golpeado brutalmente en la cabeza, lo que le provocó traumatismo craneoencefálico abierto y lesiones cerebrales graves. El hijo menor (7 años) murió con fracturas en los huesos del rostro, producto de una golpiza que le destrozó la cara.

El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, confirmó que la tipificación del caso fue elevada a asesinato, feminicidio e infanticidio, dada la extrema violencia ejercida contra cada uno de los integrantes de la familia.

“Se puede advertir que el hecho de haberles dado una muerte violenta pone en relieve la magnitud de este crimen”, declaró Tejerina, tras recibir los resultados de la autopsia legal realizada por el IDIF.

La familia desapareció cuando se dirigía a una supuesta transacción para la compra de un inmueble, llevando consigo 37 mil bolivianos. Desde entonces, no se supo más de ellos hasta el hallazgo de los cadáveres en un chaco de la zona.

La Fiscalía y la Policía intensifican las investigaciones para dar con los responsables de este múltiple crimen que ha estremecido a toda la región.

