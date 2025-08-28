Identifican a los sospechosos de vandalizar el Vía Crucis del Cristo de la Concordia

La Alcaldía de Cochabamba presentó las imágenes de los presuntos responsables de los actos vandálicos contra las estaciones del Vía Crucis en el Cristo de la Concordia. El ataque, que dejó estatuas y estructuras manchadas con pintura verde, habría sido planificado con antelación y ejecutado la noche del domingo 24 de agosto.

En los videos difundidos se observa cómo cinco sujetos se dirigen hacia la pasarela del Cristo. Uno de ellos intenta cubrir una cámara de vigilancia, mientras otros dos avanzan con aerosoles en la mano. Según los registros, los individuos iniciaron su recorrido cerca de las 19:30, pintarrajeando primero una torre del teleférico y luego la fachada de una vivienda.

La propietaria del inmueble afectado relató que escuchó voces de desconocidos entre la 1:00 y 2:00 de la madrugada, lo que coincide con el momento en que los guardias municipales ya habían abandonado la zona. “Evidentemente, esperaron que no haya presencia de seguridad para actuar”, explicó un funcionario edil.

Los delincuentes no solo pintaron las esculturas religiosas, también cortaron los cables de energía y dañaron cámaras de vigilancia para evitar ser identificados. El operativo, según la Alcaldía, fue minuciosamente calculado para atacar el patrimonio más emblemático de la ciudad sin ser vistos.

El material audiovisual ya fue entregado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que abrió una investigación para dar con el paradero de los responsables. La Alcaldía anunció que exigirá la pena máxima de seis años de cárcel por atentar contra el patrimonio cultural y religioso de los cochabambinos.

