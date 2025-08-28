Después de más de un mes de incertidumbre y búsqueda, la tarde del miércoles 27 de agosto comunarios del sindicato Volcán, Central Ichoa, distrito 2 de Río Blanco, hallaron los restos de una familia entera que estaba reportada como desaparecida desde el 17 de julio.

En un área de difícil acceso, los pobladores encontraron cuatro cuerpos en estado de putrefacción, que posteriormente fueron identificados como Gregorio V.T. (36), su esposa Griselda A.M. (29) y sus dos hijos menores, Brayan (11) y Eric (7).

La familia había sido vista por última vez el 5 de julio, cuando partieron rumbo a Puerto Villarroel en una camioneta Hilux con la intención de concretar la compra de un terreno. Desde entonces, no se volvió a tener noticias de ellos, lo que llevó a una intensa búsqueda por parte de sus allegados.

Buscaban un terreno, nunca volvieron: Así encontraron a la familia desaparecida en el Trópico (Video). Foto: Red Uno

El hallazgo fue reportado inicialmente por un comunario que alertó a la Policía sobre la presencia de cuerpos en un chaco de la zona. Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Ivirgarzama acudió al lugar y confirmó que se trataba de cuatro personas fallecidas, en avanzado estado de descomposición.

La identificación de los restos se logró con el apoyo de familiares, quienes reconocieron que correspondían al padre, la madre y sus dos hijos. La investigación continúa para establecer cómo y en qué circunstancias perdió la vida la familia, mientras la comunidad y los allegados lamentan el trágico desenlace de la búsqueda.

Según el informe preliminar, uno de los cuerpos, en avanzado estado de esqueletización, correspondía a un varón. El cráneo presentaba una pieza dental metálica —un diente de oro—, detalle que permitió a los familiares presentes reconocerlo como Gregorio V. T., de 36 años de edad. Junto a él se hallaron restos óseos de un menor, identificados como Eric V. A., su hijo de 7 años.

A dos metros de distancia, los investigadores encontraron otro cuerpo dentro de un saco de yute color rojo. Por sus características físicas y vestimenta, fue identificado como Brayan V. A., de 11 años. Más al interior del área boscosa, a unos cinco metros, apareció otro cadáver en avanzado estado de descomposición. Los familiares reconocieron el cuerpo como el de Griselda A. M., de 29 años, esposa de Gregorio y madre de los dos menores.

Las cuatro víctimas, que no tenían antecedentes, corresponden a la familia que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 17 de julio, cuando emprendieron viaje hacia Puerto Villarroel en una camioneta Hilux con el objetivo de concretar la compra de un terreno.

Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue de Ivirgarzama, las autoridades no descartan ninguna hipótesis, pero recalcan que se trata de un crimen contra toda una familia que desapareció y fue hallada muerta semanas después.

