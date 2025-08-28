VIDEO: ¡No la ayudó! Atropellan a mujer en la ciclovía de Cochabamba y el conductor se fuga

La imprudencia al volante volvió a cobrar protagonismo en Cochabamba. La mañana de este miércoles 27 de agosto, en pleno centro de la ciudad, un conductor de micro invadió la ciclovía de la calle Ecuador y atropelló a una mujer que transitaba por el lugar.

El hecho quedó registrado en un video difundido en redes sociales, donde se observa al motorizado ingresar abruptamente a la vía exclusiva para ciclistas, impactando a la víctima y derribándola al suelo.

VIDEO: ¡No la ayudó! Mujer atropellada en plena ciclovía por un micro que se dio a la fuga en Cochabamba. Foto: Red Uno

Lejos de detenerse a prestar auxilio, el chofer del micro aceleró y se dio a la fuga, dejando a la mujer herida en la calzada. Testigos intentaron socorrerla de inmediato mientras denunciaban la imprudencia del conductor.

La policía de Tránsito investiga el caso y busca identificar al responsable. Vecinos de la zona señalaron que no es la primera vez que micros invaden la ciclovía, poniendo en riesgo a peatones y ciclistas en una de las arterias más concurridas del centro cochabambino.

Mira el video:

