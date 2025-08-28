VIDEO: ¡No la ayudó! Atropellan a mujer en la ciclovía de Cochabamba y el conductor se fuga

Vecinos de la zona señalaron que no es la primera vez que micros invaden la ciclovía, poniendo en riesgo a peatones y ciclistas.
28/08/2025 8:02
La imprudencia al volante volvió a cobrar protagonismo en Cochabamba. La mañana de este miércoles 27 de agosto, en pleno centro de la ciudad, un conductor de micro invadió la ciclovía de la calle Ecuador y atropelló a una mujer que transitaba por el lugar.
El hecho quedó registrado en un video difundido en redes sociales, donde se observa al motorizado ingresar abruptamente a la vía exclusiva para ciclistas, impactando a la víctima y derribándola al suelo.
Lejos de detenerse a prestar auxilio, el chofer del micro aceleró y se dio a la fuga, dejando a la mujer herida en la calzada. Testigos intentaron socorrerla de inmediato mientras denunciaban la imprudencia del conductor.
La policía de Tránsito investiga el caso y busca identificar al responsable. Vecinos de la zona señalaron que no es la primera vez que micros invaden la ciclovía, poniendo en riesgo a peatones y ciclistas en una de las arterias más concurridas del centro cochabambino.
