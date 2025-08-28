¡Imprudencia! Mujer casi es atropellada por un microbús en la calle Ecuador de Cochabamba

Un accidente que pudo terminar en tragedia se registró la tarde del martes en la calle Ecuador, entre Lanza y Antezana, cuando un trufi invadió la ciclovía y embistió a una mujer que acababa de descender de un taxi.

La víctima, que intentaba dirigirse a la acera, fue sorprendida por el microbús que circulaba a velocidad por la ruta exclusiva para bicicletas. Testigos relataron que el impacto fue tan fuerte que la mujer cayó al suelo y quedó tendida por varios minutos, hasta que transeúntes y el propio conductor acudieron en su auxilio.

“Ella cruzó confiada, porque ¿quién iba a pensar que un vehículo iba a venir por la ciclovía? El micro la golpeó, la hizo girar dos o tres veces en el aire y luego cayó en el piso”, contó el taxista que la había transportado instantes antes.

La mujer resultó con múltiples golpes y fue trasladada de emergencia a un hospital. Según vecinos, el conductor del trufi no se dio a la fuga, sino que permaneció en el lugar y se comprometió a cubrir los gastos médicos.

“Más bien el señor fue consciente, no escapó. Se quedó para auxiliar a la señorita”, relató otro testigo. El hecho reavivó la polémica sobre la ciclovía instalada en la calle Ecuador. Algunos vecinos cuestionaron su utilidad y advirtieron que, en lugar de aliviar, agrava la congestión vehicular en la zona.

“No hay mucha afluencia de bicicletas, más bien quita un carril y genera trancadera. Creemos que debería modificarse y trasladarse a otro lugar”, señalaron.

El accidente, registrado por cámaras de seguridad, expone nuevamente la imprudencia de algunos conductores y la falta de respeto a las normas de tránsito, en una vía por donde circulan diariamente estudiantes y peatones.

