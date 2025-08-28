TEMAS DE HOY:
Policial

¡Imprudencia! Mujer casi es atropellada por un microbús en la calle Ecuador de Cochabamba

La mujer resultó con múltiples golpes y fue trasladada de emergencia a un hospital.

Ligia Portillo

28/08/2025 13:31

¡Imprudencia! Mujer casi es atropellada por un microbús en la calle Ecuador de Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Un accidente que pudo terminar en tragedia se registró la tarde del martes en la calle Ecuador, entre Lanza y Antezana, cuando un trufi invadió la ciclovía y embistió a una mujer que acababa de descender de un taxi.

La víctima, que intentaba dirigirse a la acera, fue sorprendida por el microbús que circulaba a velocidad por la ruta exclusiva para bicicletas. Testigos relataron que el impacto fue tan fuerte que la mujer cayó al suelo y quedó tendida por varios minutos, hasta que transeúntes y el propio conductor acudieron en su auxilio.

“Ella cruzó confiada, porque ¿quién iba a pensar que un vehículo iba a venir por la ciclovía? El micro la golpeó, la hizo girar dos o tres veces en el aire y luego cayó en el piso”, contó el taxista que la había transportado instantes antes.

 

La mujer resultó con múltiples golpes y fue trasladada de emergencia a un hospital. Según vecinos, el conductor del trufi no se dio a la fuga, sino que permaneció en el lugar y se comprometió a cubrir los gastos médicos.

“Más bien el señor fue consciente, no escapó. Se quedó para auxiliar a la señorita”, relató otro testigo. El hecho reavivó la polémica sobre la ciclovía instalada en la calle Ecuador. Algunos vecinos cuestionaron su utilidad y advirtieron que, en lugar de aliviar, agrava la congestión vehicular en la zona.

“No hay mucha afluencia de bicicletas, más bien quita un carril y genera trancadera. Creemos que debería modificarse y trasladarse a otro lugar”, señalaron.

El accidente, registrado por cámaras de seguridad, expone nuevamente la imprudencia de algunos conductores y la falta de respeto a las normas de tránsito, en una vía por donde circulan diariamente estudiantes y peatones.

 

