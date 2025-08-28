¡Cuidado con las compras por QR! Atraparon en Cochabamba a estafador que operaba desde 2018

Un estafador reincidente que engañaba a compradores y dueños de tiendas mediante códigos QR fue aprehendido tras años de denuncias de varias de sus víctimas. El hombre, que operaba desde 2018, utilizaba perfiles falsos en redes sociales para ofrecer productos a precios atractivos y, mediante un QR de tiendas reconocidas, hacía creer a los clientes que sus pagos eran confiables.

Según los denunciantes, tras recibir los depósitos, el estafador retiraba productos reales de la tienda asociada al QR, dejando a las víctimas sin su dinero y al comercio involucrado en un fraude que nunca cometió. Entre los productos estafados se encuentran celulares, electrodomésticos, tenis y otros artículos, con montos que oscilan entre 200 y 1.600 bolivianos por víctima.

El sujeto ya había estado recluido, pero recuperó su libertad tras acuerdos parciales con algunas víctimas. Ahora, con su detención, los afectados advierten que si no se suman más denunciantes, podría volver a quedar libre y continuar con sus estafas. “Este hombre lleva años estafando, cambia de nombre, abre nuevos perfiles en redes sociales y siempre encuentra la forma de volver a salir. Si no actuamos juntos, quedará impune otra vez”, señalaron.

Las investigaciones preliminares indican que el modus operandi no se limitó a Cochabamba, sino que también afectó a otros departamentos del país. Más de 100 personas se han visto perjudicadas por este esquema de fraude, que además involucra a empresas bien constituidas, con licencias y registros legales, utilizadas como fachada para los engaños.

Las víctimas piden a la población estar alerta ante pagos mediante QR y, si alguien ha sido engañado bajo este método, comunicarse al 639-42949 para sumarse a la denuncia colectiva. Con el estafador ahora bajo custodia policial, esperan que la justicia actúe con firmeza para evitar que vuelva a las calles.

“Él está detenido en este momento, pero si no reunimos más denuncias, pronto podría salir y continuar estafando. No podemos dejarlo libre otra vez; es su costumbre y debemos actuar en conjunto para proteger a otros compradores y negocios”, advirtieron los afectados.

Mira la programación en Red Uno Play