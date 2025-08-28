Un grave accidente laboral sacudió ayer la ciudad cuando cuatro trabajadores resultaron gravemente heridos tras recibir una potente descarga eléctrica mientras realizaban labores de mantenimiento en un edificio industrial. Uno de ellos perdió la vida y los otros tres resultaron gravemente heridos.

Según los primeros reportes, los empleados estaban trabajando en un sistema eléctrico sin las medidas de seguridad adecuadas cuando ocurrió el incidente. Testigos describieron la escena como “desesperante”, con chispas visibles y gritos de auxilio que alertaron a los vecinos y compañeros de trabajo.

Los heridos fueron trasladados de inmediato a hospitales cercanos, donde reciben atención médica especializada. Las autoridades locales abrieron una investigación para determinar si se cumplieron los protocolos de seguridad y si hubo negligencia por parte de la empresa contratante.

Este accidente vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los trabajadores en el sector eléctrico en India, donde los reportes de incidentes laborales de este tipo son recurrentes, generando preocupación sobre la implementación efectiva de normas de seguridad.

“Escuchamos un grito y vimos a los hombres tirados en el suelo, fue aterrador. Espero que se recuperen pronto”, relató un testigo que presenció el momento exacto del accidente.

La comunidad laboral y los sindicatos han exigido a las autoridades un control más estricto y campañas de concienciación para evitar tragedias similares en el futuro.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play