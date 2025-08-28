Un hecho estremecedor sacudió a Brasil luego de que un hombre, incapaz de aceptar la ruptura con su expareja, secuestrara a su propio hijo y difundiera un video en el que amenazaba con acabar con la vida del menor y la suya.

En las imágenes, grabadas por el propio padre, se observan frascos de veneno mientras amenaza con suicidarse y llevarse consigo a su hijo. Durante el video, el hombre obliga al niño, visiblemente desconsolado, a mirar a la cámara y despedirse de su madre.

VIDEO: ¡No aceptó la ruptura! Hombre secuestró a su hijo y grabó un aterrador clip. Foto: RR.SS.

La situación generó alarma inmediata, movilizando a la policía que logró rastrear el vehículo en movimiento. Gracias a la rápida intervención de las autoridades, el menor fue rescatado sano y salvo, mientras que el padre fue arrestado y será acusado de secuestro e intento de homicidio.

El incidente deja en evidencia el grave riesgo que representa la violencia familiar y la importancia de la intervención rápida de las fuerzas de seguridad para prevenir tragedias.

Imágenes sensibles:

