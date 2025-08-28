La noche del 25 de agosto se tiñó de violencia en el barrio 12 de Octubre, zona sur de Cochabamba. Nayely, una joven madre de 18 años, salió de su casa confiada, pensando que José Luis G., su expareja, de 21 años, quería conversar sobre la manutención de su hijo de apenas un año. Lo que comenzó como un encuentro aparentemente inofensivo se transformó en una pesadilla de violencia extrema.

Según relatan sus familiares, José Luis la citó con engaños. La joven dejó a su hijo con su madre, Nancy, y su hermana menor, y caminó unos metros con el agresor. De pronto, José Luis abrió su mochila, de ella sacó un martillo y un cuchillo, con los que comenzó a atacar a Nayely sin piedad. Los cortes llovieron sobre su cuerpo y su cabeza; en total, al menos 70 heridas. La joven cayó al suelo, ensangrentada, arrastrándose mientras pedía ayuda.

Los gritos alertaron a los vecinos, que intentaron intervenir, pero José Luis logró huir antes de ser detenido. Nancy salió corriendo y encontró a su hija en el pavimento, cubierta de sangre. Inmediatamente fue trasladada al Hospital del Sur, donde los médicos lograron estabilizarla. Hoy, Nayely sigue internada, pero evoluciona favorablemente, con pronóstico estable.

¡Nayely sobrevivió! Fue apuñalada 70 veces por su expareja por pedir asistencia familiar para su bebé. Foto: RR.SS.

Un mes antes, Nayely había presentado un memorial judicial solicitando asistencia familiar, ya que el padre de su hijo solo había aportado 300 bolivianos y algunas prendas durante el último año. Para José Luis, ese reclamo habría sido suficiente para desatar su furia, en lo que la abogada Karen Iporre, del Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, califica como “un acto de total ensañamiento, un intento deliberado de quitarle la vida por exigir lo que le corresponde a su hijo”.

La Policía, a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), confirmó que ya existe una orden de aprehensión contra el agresor, quien se encuentra prófugo. Se activó un plan de búsqueda y se prevé la difusión de su fotografía para dar con su paradero.

El caso ha conmocionado a la sociedad cochabambina. La historia de Nayely evidencia el extremo al que puede llegar la violencia cuando las madres reclaman derechos elementales de sus hijos. Desde la Fundación Voces Libres anunciaron que brindarán apoyo legal, social, psicológico y de seguridad a Nayely y su familia, mientras exigen una sanción ejemplar contra el agresor.

Esa noche, en medio del dolor y el miedo, Nayely sobrevivió.

