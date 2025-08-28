Macabro hallazgo en Santa Cruz: encuentran un feto dentro de una bolsa en un basurero de la Radial 13

Un macabro hallazgo se registró este jueves a vecinos de la zona del quinto anillo de la Radial 13, en Santa Cruz de la Sierra, donde un feto fue encontrado dentro de una bolsa plástica en un basurero.

El descubrimiento fue realizado por una persona que se dedica al reciclaje, quien al revisar el contenedor se percató de la presencia del pequeño cuerpo y de inmediato dio parte a las autoridades. Minutos más tarde, efectivos de la Policía llegaron al lugar para acordonar la zona y activar los protocolos correspondientes.

Se aguarda la llegada de la unidad de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para realizar el levantamiento legal de los restos y trasladarlos a la morgue judicial, donde se practicarán los análisis forenses que permitan esclarecer las circunstancias del caso.

Mientras tanto, la persona que hizo el hallazgo presta declaración informativa. Paralelamente, investigadores realizan un relevamiento de la zona y revisan la existencia de cámaras de seguridad que permitan identificar a la persona que abandonó el feto.

Se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades correspondientes que será brindado en las próximas horas, a fin de esclarecer los primeros indicios de un hecho que generó indignación en la capital cruceña.

