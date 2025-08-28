El feminicidio de Alejandra Fernández, de 30 años, conmocionó a dos regiones del país. La joven madre de cuatro hijos fue asesinada con más de 30 puñaladas y atacada brutalmente en el rostro con un objeto contundente conocido como “mano e’ tacú”, según denunciaron sus familiares.

La tragedia ocurrió tras el aniversario de una mina en Potosí, donde la víctima y su pareja habían decidido trabajar luego de suspender un viaje previsto hacia Chile. De acuerdo con allegados, el hombre tenía antecedentes de violencia y en medio de una discusión descargó una furia desmedida contra Alejandra, dejándola sin vida.

La familia de la víctima aguarda en Santa Cruz la llegada del cuerpo para velarla y darle cristiana sepultura.

El presunto autor del crimen identificado como Rafael G. Z., de 35 años, huyó hacia la capital cruceña en un intento de evadir a la Policía, pero fue capturado en la capital cruceña y actualmente se encuentra aprehendido en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Aún no se ha definido si será trasladado a Potosí, donde ocurrió el hecho de sangre, o si enfrentará proceso en el departamento cruceño.

Las autoridades no han emitido un informe oficial sobre la situación jurídica del acusado, mientras los familiares de la víctima exigen justicia inmediata por el brutal asesinato de Alejandra.

Mira la programación en Red Uno Play