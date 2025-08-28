¿Cuándo será el sorteo de jurados para la segunda vuelta? Aquí te contamos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2025 se llevará a cabo el domingo 19 de octubre. Junto con la fecha, también se presentó el calendario oficial que detalla las actividades previas al balotaje.

De acuerdo con José Miguel Callejas, vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, el sorteo de jurados electorales se realizará el 19 de septiembre. En esa jornada se designará a 54.690 jurados en el departamento, con una distribución equitativa entre mujeres y varones, cumpliendo la normativa vigente.

“Posteriormente, el 21 de septiembre se publicará la lista de jurados para conocimiento de la ciudadanía y desde esa fecha se iniciarán las capacitaciones en las distintas circunscripciones, tanto en provincias como en la ciudad capital”, precisó Callejas.

El calendario electoral también establece que el sorteo de ubicación en la papeleta será el 3 de septiembre, mientras que la declinación de candidaturas podrá presentarse hasta el 4 de septiembre. La campaña y la propaganda electoral se extenderán hasta el 15 de octubre, tres días antes de la jornada de votación.

De esta forma, los preparativos entran en la recta decisiva hacia el 19 de octubre, cuando la ciudadanía acudirá nuevamente a las urnas para definir en segunda vuelta quién será el próximo presidente del país.

