Política

Así quedó JP Velasco a la espera de Edman Lara: sin debate y con una silla vacía en el Mercado Abasto

Lejos de dejar que la ocasión se pierda, el candidato recorrió los pasillos del mercado, conversando con comerciantes y compradores sobre sus preocupaciones cotidianas.

Charles Muñoz Flores

27/08/2025 16:30

Así quedó JP Velasco en espera de Lara, quien nunca llegó al debate. FOTO: FB JP Velasco.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

El candidato a la vicepresidencia por Alianza Libre, Juan Pablo Velasco, acudió puntualmente este miércoles al Mercado Abasto, en Santa Cruz, donde debía sostener un debate con su rival del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara. Sin embargo, Lara no se presentó.

“Él me invitó, yo estoy acá”.

La ausencia fue evidente. Velasco se sentó frente a una silla vacía, imagen que posteriormente compartió en sus redes sociales con un mensaje simple pero directo:

En lugar de retirarse, Velasco aprovechó la visita al mercado para dialogar con comerciantes y compradores sobre sus principales preocupaciones. Según relató a los medios, la economía fue el tema más mencionado durante los intercambios.

“No podía desaprovechar la oportunidad de compartir con comerciantes y vecinos del mercado Abasto. Agradezco cada palabra y muestras de cariño que recibí hoy”, publicó en sus redes. 

El encuentro con Lara quedó en suspenso. Velasco señaló que su contrincante se comunicó por videollamada para informar que no asistiría por problemas legales.

“Esperemos que los resuelva por su bien y el de su familia”, comentó, sin entrar en polémica.

Pese a la ausencia, reiteró que la invitación al debate sigue abierta: “Cuando él quiera, donde él quiera, como él quiera y con quien quiera, pero siempre para hablar de los problemas reales de la población”.

La jornada concluyó sin debate, pero la silla vacía frente a Velasco quedó como símbolo de la cita fallida en el Abasto.

