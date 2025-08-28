Liberan al teniente coronel de la FAB imputado por abuso, por insuficiencia de pruebas

Un teniente coronel de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), imputado por presunto abuso sexual contra un soldado, fue dejado en libertad por orden de un juez, tras considerarse insuficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía.

El oficial, perteneciente al Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea GADA 93, había sido aprehendido por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) luego de que un soldado denunciara haber sido víctima de vejámenes en instalaciones militares.

Según la denuncia, el imputado habría ofrecido 50 bolivianos al denunciante mediante transferencias QR para que no se hiciera pública la acusación.

El director departamental de la Felcv, coronel Marco Paravicini, detalló la pasada jornada que “la víctima señala que este funcionario público lo habría citado en su oficina, donde habría cometido el abuso sexual, indicándole posteriormente que no manifestara lo ocurrido; para que guardara silencio le habría realizado un depósito de Bs 50 a través de un QR”.

El teniente coronel, quien se desempeñaba como segundo comandante en el grupo aéreo de caza, queda ahora con prohibición de contacto con los soldados del cuartel.

“Las investigaciones están en curso. Hasta el momento solo contamos con un denunciante, pero no se descarta que puedan existir más víctimas o personas involucradas”, agregó Paravicini, en declaraciones ayer, miércoles.

