Policial

Denuncian a jefe militar por presunto abuso sexual: habría pagado Bs 50 para silenciar a conscripto

El director departamental de la Felcv, coronel Marco Paravicini, informó que el militar, quien se desempeñaba como segundo comandante de la unidad, habría citado al joven en su oficina, donde se consumó la agresión.

Charles Muñoz Flores

27/08/2025 15:16

Aprehenden a teniente coronel acusado de abuso sexual. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Un teniente coronel de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) fue aprehendido por la Policía luego de que un conscripto de 18 años lo denunciara por abuso sexual. El hecho, que ya es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), habría ocurrido en instalaciones del Grupo Aéreo de Caza (GADA 93) en Santa Cruz.

El director departamental de la Felcv, coronel Marco Paravicini, informó que el oficial —quien se desempeñaba como segundo comandante de la unidad— habría citado al joven en su oficina, donde se consumó la agresión.

“La víctima señala que este funcionario público lo habría citado en su oficina, en donde habría realizado el abuso sexual. Posteriormente, le habría indicado que no manifieste nada de lo acontecido y para que guarde silencio le realizó un depósito de Bs 50 a través de un QR”, explicó la autoridad.

El conscripto, relató además que el uniformado aprovechaba las instancias de instrucción para cometer vejámenes, lo que abre la posibilidad de que existan más víctimas dentro de la unidad castrense.

Paravicini señaló que las investigaciones continúan para establecer si otros jóvenes también sufrieron abusos en el cuartel.

“Tenemos hasta el momento un denunciante, pero eso no descarta que pueda haber más víctimas. Conforme avancen las pesquisas se va a determinar si en dicho cuartel hubo más personas afectadas o involucradas”, afirmó.

 

