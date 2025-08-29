TEMAS DE HOY:
Conductor atropelló y mató Narcotráfico Secuestro Roberto Baeza

16ºC Santa Cruz de la Sierra

2ºC La Paz

8ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Se escapó! Atropelló y mató a una persona en el Circuito Bolivia

Se buscan las cámaras de seguridad para dar con el conductor que escapó.

Ligia Portillo

29/08/2025 6:32

¡Se escapó! Atropelló y mató a una persona en el Circuito Bolivia, se dio a la fuga. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Alrededor de las cuatro de la madrugada, bomberos de la Policía se trasladaron de emergencia hasta el Circuito Bolivia, lado norte, tras recibir la denuncia de transeúntes que alertaron sobre un atropello.

Según los testigos, un vehículo embistió a una persona de aproximadamente 35 años y posteriormente se dio a la fuga, abandonando a la víctima en el lugar. Se buscan las cámaras de seguridad para dar con el conductor que escapó.

¡Se escapó! Atropelló y mató a una persona en el Circuito Bolivia, se dio a la fuga. Foto: Red Uno

Al llegar, los bomberos procedieron a la revisión de signos vitales, pero lamentablemente confirmaron que el hombre ya se encontraba sin vida.

Minutos más tarde, personal de Tránsito arribó a la zona para iniciar con las investigaciones correspondientes y dar con el conductor y el motorizado involucrado. Se informó que en el sector existe una cámara de seguridad que podría ser clave para esclarecer el hecho.

El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se le practicará la autopsia legal.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD