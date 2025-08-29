Alrededor de las cuatro de la madrugada, bomberos de la Policía se trasladaron de emergencia hasta el Circuito Bolivia, lado norte, tras recibir la denuncia de transeúntes que alertaron sobre un atropello.

Según los testigos, un vehículo embistió a una persona de aproximadamente 35 años y posteriormente se dio a la fuga, abandonando a la víctima en el lugar. Se buscan las cámaras de seguridad para dar con el conductor que escapó.

¡Se escapó! Atropelló y mató a una persona en el Circuito Bolivia, se dio a la fuga. Foto: Red Uno

Al llegar, los bomberos procedieron a la revisión de signos vitales, pero lamentablemente confirmaron que el hombre ya se encontraba sin vida.

Minutos más tarde, personal de Tránsito arribó a la zona para iniciar con las investigaciones correspondientes y dar con el conductor y el motorizado involucrado. Se informó que en el sector existe una cámara de seguridad que podría ser clave para esclarecer el hecho.

El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se le practicará la autopsia legal.

Mira la programación en Red Uno Play