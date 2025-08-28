“Tardaron en buscarlos y ahora están muertos”: Allegados piden justicia por muerte de la familia Vela

El dolor y la indignación marcaron la jornada en el velorio de la familia Vela Acarapi, cuyos cuatro integrantes fueron brutalmente asesinados y hallados en bolsas de yute en el sector de Río Blanco, Entre Ríos, Trópico de Cochabamba, tras casi dos meses desaparecidos. Entre lágrimas y reclamos, los familiares denunciaron negligencia en la investigación y exigieron que los responsables sean encarcelados.

“Queremos justicia. Durante dos meses las autoridades nos han hecho perder tiempo. Al primer sospechoso lo detuvimos, pero la Fiscalía lo liberó. Si no lo hubieran soltado, tal vez hubiéramos rescatado a mi hermana y a mis sobrinos”, reclamó la familiar de las víctimas, en diálogo con la prensa.

La mujer relató que la familia desapareció el pasado 5 de julio, cuando acudieron a cerrar una supuesta compra de un terreno. “Ese día llevaron 120 mil bolivianos, además de la camioneta. El principal sospechoso es L. M., quien ofreció el terreno. Desde ese día no supimos nada más de ellos (...) Fui a casa de sus suegros y nos dijeron que se había desanimado”, señaló.

Otro de los familiares, visiblemente afectado, lamentó la crueldad con la que los cuerpos fueron hallados: “Los han botado como animales. Ni a un perro se lo trata así. A los niños me da tanta pena. Queremos investigación a fondo, no vamos a permitir que este caso quede en la impunidad. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias”.

El informe forense reveló la brutalidad con la que cada miembro fue asesinado, Gregorio Vela Torrez (37 años), murió por asfixia y presentaba múltiples contusiones. Griselda Acarapi Mamani (29 años), ejecutada de un disparo en la cabeza, con traumatismo craneoencefálico abierto y laceración cerebral.

El hijo mayor (11 años): falleció tras golpes en la cabeza que le provocaron traumatismo craneoencefálico abierto. El hijo menor (7 años): murió con el rostro destrozado por múltiples fracturas en los huesos del rostro. La Fiscalía Departamental confirmó que el caso será investigado bajo las figuras de asesinato, feminicidio e infanticidio.

Mientras la comunidad entera se congrega para despedirlos, los familiares reiteraron que no descansarán hasta ver a los responsables tras las rejas. “Si mañana o pasado no hay detenidos, nos vamos a movilizar hasta La Paz, hasta el Ministerio de Justicia. No vamos a dejar esto así”, advirtieron.

Mañana, a las 11:00 de la mañana, la familia asesinada será enterrada en un cementerio de la región, en medio del clamor de una comunidad que pide respuestas y justicia por una de las tragedias más dolorosas que ha golpeado a Entre Ríos.

Mira la programación en Red Uno Play