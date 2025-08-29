¡Se contradijo! Una mujer está acusada de asesinar a su pareja en Punata

Un hombre de 31 años perdió la vida tras recibir una herida de arma blanca en el municipio de Punata, en la comunidad de Paracaya, Cochabamba. La principal sospechosa del crimen es su propia pareja, quien fue aprehendida luego de que su declaración presentara contradicciones.

El hecho ocurrió la noche del 27 de agosto. La víctima fue trasladada de emergencia a un hospital, pero falleció a causa de la profundidad de la herida punzocortante que presentaba cerca de la clavícula. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del Valle Alto, Simón Cuadros, informó que la mujer no logró sostener la versión inicial que brindó a los investigadores.

“En primera instancia manifestó que ambos fueron interceptados por dos sujetos cuando regresaban de consumir bebidas alcohólicas, y que en ese asalto habrían agredido y apuñalado a su concubino. Sin embargo, la declaración presenta inconsistencias y contradicciones, por lo que fue trasladada a dependencias policiales”, explicó.

La policía continúa con las investigaciones y aguarda los resultados del informe médico forense para esclarecer las verdaderas circunstancias del crimen. “Se están realizando entrevistas e indagaciones para llegar a la verdad histórica de los hechos y determinar las causas exactas del deceso”, añadió Cuadros.

Mientras tanto, la mujer permanece arrestada como principal sospechosa, a la espera de la imputación formal por el presunto delito de homicidio.

