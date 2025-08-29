Nuevos videos muestran cómo vandalizaron viviendas y el Vía Crucis en el Cristo de la Concordia

La Red Uno accedió a un nuevo video que revela con claridad cómo un grupo de jóvenes vandalizó no solo las estaciones del Vía Crucis en la subida al Cristo de la Concordia, sino también muros y viviendas particulares en la zona.

Las imágenes, proporcionadas por vecinos, corresponden al domingo 24 de agosto alrededor de las 19:13. En ellas se observa a seis personas, una de ellas en bicicleta, que al llegar a la avenida Rubén Darío —casi Papa Paulo— comienzan a grafitear con pintura en aerosol verde y blanca las paredes de contención y las fachadas de casas cercanas. El video tiene una duración de dos minutos, tiempo suficiente para que los jóvenes pintarrajearon varias estructuras antes de dirigirse a las gradas del Cristo.

“Son dañinos, son vándalos que no tenían derecho de arruinar todo esto. No solo han pintado las estatuas, también los frontis de las casas, las gradas, todo lo han manchado”, relató indignada una vecina, quien además reclamó los costos que ahora deberán asumir los afectados. “Imagínese, ¿quién va a pagar la pintura y la mano de obra? Debería existir una ley de protección, esto no puede quedar así”, añadió.

Los videos muestran cómo cuatro de los jóvenes se desplazan por la zona pintando cuanto encuentran a su paso, mientras uno de ellos se limita a observar apoyado en un muro. Posteriormente, el grupo se dirige al pilar del teleférico cercano, donde vuelven a dejar grafitis con los mismos colores de aerosol. Minutos más tarde, las estructuras del Vía Crucis terminarían siendo vandalizadas con la misma modalidad.

El director de Seguridad Ciudadana, Roberto Kotori, confirmó que la Policía y la Alcaldía trabajan en la identificación de los responsables. “Estamos recolectando todas las evidencias para dar con los autores de estos hechos vandálicos. Vamos a pedir la máxima sanción, no solo por los daños al Vía Crucis, sino también por las viviendas afectadas. Reiteramos a la población que colabore con cualquier información o imágenes que permitan ubicar a estas personas”, declaró.

Vecinos exigen sanciones ejemplares y mayor control en la zona, pues aseguran que este tipo de actos dañan no solo la infraestructura, sino también un espacio considerado símbolo turístico y religioso de la ciudad.

