Presidente Arce aprueba anteproyecto de Ley de Indulto que será enviado a la Asamblea Legislativa

El presidente Luis Arce aprobó el anteproyecto de Ley de Indulto, que la próxima semana será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento y eventual aprobación, informó este jueves el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.

“El titular del Ministerio de Gobierno confirmó que el presidente Arce aprobó el anteproyecto de Ley de Indulto que la próxima semana será derivado al Legislativo para su aprobación”, señala un reporte del Ministerio de Gobierno.

El indulto es un beneficio legal que perdona la pena impuesta a una persona condenada por la comisión de un delito, y suele aplicarse bajo parámetros específicos con el fin de reducir la población carcelaria en el país.

Cabe recordar que en marzo de este año, el Jefe de Estado promulgó el Decreto Presidencial 5137 de Amnistía e Indulto por razones humanitarias, dirigido a personas detenidas preventivamente o con sentencia condenatoria ejecutoriada.

El anuncio de este nuevo beneficio fue realizado durante la entrega de nuevas celdas y espacios de trabajo en el penal de San Roque, en Sucre, con el objetivo de reducir el hacinamiento carcelario y consolidar un sistema penitenciario humano, que promueva la dignidad y la rehabilitación de las personas privadas de libertad.

“Hemos traído nuevos colchones para que se distribuyan en estos ambientes que inauguramos hoy. Sabemos que estas construcciones, más que simples muros, son espacios que acompañan la rehabilitación integral, incentivando la educación formal y técnica”, expresó el ministro Ríos.

