Policial

Un camión de cerveza, otro de carga y un minibús protagonizan triple colisión en carretera de La Paz

Según la información preliminar, el hecho ocurrió en las primeras horas de este viernes, generando gran conmoción en el sector.

Milen Saavedra

29/08/2025 11:52

Un camión de cerveza, otro de carga y un minibús protagonizan triple colisión en carretera de La Paz
La Paz, Bolivia

Una triple colisión se registró la mañana de este viernes en el sector de Quta Muyth'a, en Merk'e Achacachi, en la ruta que conecta Ancoraimes con Achacachi, en la provincia Omasuyos. El accidente involucró a dos camiones, uno de ellos transportaba cerveza, y un minibús de servicio interprovincial.

Según la información preliminar, el hecho ocurrió en las primeras horas del día, generando gran conmoción en el sector. Aún no se ha difundido un informe oficial por parte de la Policía de Tránsito sobre las causas del siniestro ni sobre el número de personas afectadas.

Hasta el momento, se desconoce si el accidente dejó víctimas fatales o heridos. Las autoridades se encuentran investigando el suceso para esclarecer los detalles y determinar las responsabilidades.

Un video difundido en redes sociales muestra cómo quedaron los vehículos, con diferentes tipos de daño, y se ve a los ocupantes movilizándose para rescatar a los afectados.

Vea el video:

 

 

