Me mordió la mano y quedé ciego’: el dramático relato del taxista agredido por un boxeador

El boxeador británico Ross Kitchen, de 33 años, está siendo juzgado en Estambul por un violento ataque a un taxista turco, que podría costarle hasta 33 años de prisión. El hecho ocurrió el 25 de abril en el distrito de Eyupsultán, cuando Kadir Bicer, de 56 años, recogió al pasajero en el aeropuerto.

Según la Fiscalía General de Estambul, Kitchen inició la agresión dentro del taxi y continuó el ataque afuera del vehículo, provocando fracturas, lesiones graves y secuelas permanentes. Las cámaras del taxi registraron al boxeador en un estado de evidente nerviosismo antes de la violencia.

Versión del acusado

Durante la audiencia en el 18º Tribunal Penal Superior, Kitchen declaró que su reacción fue producto de problemas psicológicos:

“No me sentía bien antes de venir a Turquía. Pensé que me estaban secuestrando. Por eso ataqué. Sufro de ataques de pánico. No era mi intención robar”, afirmó el púgil, que no registra peleas fuera del Reino Unido.

Relato de la víctima

El taxista, Kadir Bicer, detalló ante el tribunal la brutalidad del ataque:

“Empezó a hablar solo y a reírse. Me arrebató el teléfono, me metió los dedos en los ojos, me giró el cuello y me mordió la mano. Me sangraba la mano y también el ojo. Me golpeó, me derribó y me pateó la cabeza repetidamente. También robó dinero y dañó el coche”.

Bicer aseguró haber quedado ciego, con pesadillas nocturnas y pérdida de movilidad en una extremidad, y anunció que presentará una denuncia formal. La Fiscalía calcula que el atacante se apropió de aproximadamente 60.000 liras turcas y 45 euros.

Estado del proceso

La Fiscalía imputó a Kitchen por lesiones dolosas agravadas con fracturas premeditadas y robo con agravantes. El tribunal dictó prisión preventiva y espera nuevas audiencias para evaluar pruebas y determinar indemnizaciones.

La defensa mantiene que Kitchen no tuvo intención de robar y que su estado psicológico condicionó sus actos. Los videos capturados dentro y fuera del taxi constituyen pruebas clave para el caso, que sigue en curso en la justicia turca.

