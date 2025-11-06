“Un paro de 24 horas”: personal de ambulancias paralizará actividades este viernes 7 de noviembre

Los trabajadores del servicio de emergencia anunciaron un paro de 24 horas para este viernes 7 de noviembre, en demanda de mejores condiciones laborales, mantenimiento adecuado de las ambulancias y la contratación de seguros para los vehículos. La medida cuenta con el respaldo de la Federación de Trabajadores en Salud.

“Informamos a toda la población que mañana se está llevando a cabo un paro de 24 horas, a raíz de que no tenemos las condiciones necesarias y no hemos tenido respuesta a las peticiones enviadas en reiteradas ocasiones a la Secretaría de Salud”, declaró Alcides Mendoza, secretario de Relaciones del sindicato.

El dirigente explicó que de 17 ambulancias solo cuatro se encuentran funcionando, y apenas en un 30% de su capacidad operativa. “No hay las condiciones, las ambulancias no tienen un buen mantenimiento”, lamentó.

Mendoza también criticó la falta de diálogo con las autoridades: “No hay ningún acercamiento. Hemos hecho llegar las cartas y no hay respuesta. Al contrario, ellos solo han hecho un show, realizando mantenimientos parches”.

El representante sindical pidió soluciones estructurales: “Queremos soluciones claras, no parches. Necesitamos que las unidades sean arregladas correctamente para brindar un buen servicio a la población. Ahora mismo no hay condiciones: las ambulancias no tienen seguros, los sueldos se pagan con retraso y ni siquiera hay combustible. Hemos estado haciendo vaquitas para que las ambulancias puedan funcionar”, denunció.

Pese al paro, las atenciones de emergencia no serán suspendidas, según informó el sindicato.

“Se atenderán solo los casos de urgencia, porque entendemos que la población necesita el servicio”, aseguró Mendoza.

Hasta el cierre de esta nota, la Secretaría de Salud no se había pronunciado oficialmente sobre las demandas del sector.

