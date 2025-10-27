VIDEO: Joven de 19 años murió tras caer con un camión a un tanque de residuos en Brasil

Un fatal accidente conmocionó a la comunidad de Timbó, en el Valle de Itajaí, Brasil. Adriano Ribeiro Nunes, de apenas 19 años, perdió la vida luego de caer con un camión en un tanque de residuos ubicado en el barrio Araponguinhas.

El hecho ocurrió la noche del martes 21 de octubre, pero el vehículo fue hallado recién en la mañana del miércoles 22, según informó la Policía Militar de Santa Catarina (PMSC). El cuerpo del joven permanecía dentro del camión cuando fue encontrado por las autoridades.

De acuerdo con testigos y el informe preliminar de la policía, Adriano no tenía autorización para utilizar el vehículo involucrado. “El área invadida por el camión tiene acceso restringido, y se ingresó indebidamente, incluso rompiendo la valla de protección”, señaló un agente del primer ministro.

El Instituto General de Peritajes (IGP) realizó el levantamiento del cuerpo y continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente.

A través de un comunicado, el Consorcio Intermunicipal del Valle Medio de Itajaí (CIMVI) lamentó profundamente la pérdida de su trabajador: “En este momento de dolor, el CIMVI expresa sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo de la víctima, y reitera su compromiso de brindarles todo el apoyo necesario”.

En redes sociales, familiares y allegados despidieron con mensajes cargados de tristeza al joven. “Vuelve, mi amor, por favor, vuelve”, escribió un familiar. Otro amigo publicó: “Ayer hablábamos y hoy no puedo creer esta noticia. Todavía no lo asimilo”.

La tragedia de Adriano Ribeiro Nunes deja una comunidad consternada y abre interrogantes sobre las condiciones de seguridad y control en el uso de vehículos industriales fuera del horario laboral.

Imágenes sensibles:

