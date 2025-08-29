¡Todo fue planificado! Buscan al tercer implicado en el cruel asesinato de la familia Vela

Continúa el proceso de investigación en cuanto al cruel asesinato de una familia entera en el municipio de Entre Ríos, trópico de Cochabamba, y tras la aprehensión de dos personas, la Policía desplegó un operativo para hallar a un tercer implicado.

En tanto, dos personas fueron aprehendidas y son investigadas por los delitos de Asesinato e Infanticidio, y el Ministerio Público alista la imputación formal para que posteriormente se programe la audiencia de medidas cautelares.

“Se hizo una valoración integral del contexto de estos hechos y una vez tomada la declaración de este señor, Limberth, se ha ampliado la investigación por el delito de asesinato, feminicidio e infanticidio (…). El Ministerio Público está trabajando para individualizar si en este hecho hubiera otras personas”, informó el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina.

Las víctimas fueron identificadas como Gregorio Vela de 37 años, su esposa Griselda de 29 y sus hijos Bryan de 11 y Erick de 8 años, cuyos cuerpos fueron hallados en una comunidad rural tras varios días de búsqueda.

Según el fiscal, la investigación se inició el 19 de julio de 2025, luego de que la familia desapareciera tras tomar contacto con Limberth M. A., de 25 años, quien les ofreció un lote de terreno por Bs 120.000. La pareja había reunido el dinero mediante préstamos y ahorros familiares.

Tras su desaparición, su familia denunció el hecho y se activaron protocolos por trata de personas y búsqueda de menores.

El primer aprehendido identificado como Limberth, en su declaración confesó la autoría material del crimen, brindó detalles del lugar del hecho y del paradero de los cuerpos. Además, delató a un segundo implicado, actualmente detenido, y señaló la posible participación de más personas.

Según la declaración del acusado, las víctimas fueron interceptadas cerca del Cruce Andino, donde fueron reducidas con armas de fuego por personas a bordo de un vehículo blanco sin placas. Griselda y los niños fueron maniatados y subidos a la camioneta Hilux de la familia, mientras Gregorio fue retenido junto a Limberth.

“Podemos establecer la existencia de una ideación previa, un uso desmedido de la fuerza, un motivo fútil que era el apropiarse del dinero y el quitarles la vida con la finalidad de ocultar la comisión del hecho delictivo”, agregó el Fiscal

Ahora, se realizan todos los esfuerzos para poder encontrar a más implicados en el hecho, y se considera que uno de ellos, podría ser un menor de edad, sin embargo, el caso continúa en proceso de investigación.

