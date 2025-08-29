¡Atención! Hay alerta por fuertes vientos el fin de semana en estos siete departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió dos alertas de prioridad Naranja por fuertes vientos en siete departamentos del país, la alerta está vigente desde este viernes hasta el domingo 31 de agosto.

“Se pronostica, vientos moderados, temporalmente fuertes de dirección oeste-noroeste, desde la mañana del viernes 29 hasta la tarde del domingo 31 de agosto, que afectará a Chuquisaca, Oruro, Potosí, Cochabamba, La Paz y Tarija”, señala el reporte del Senamhi.

Alerta por Departamentos:

En Potosí: la alerta está vigente en las provincias Daniel Campos, Nor y Sud Lípez, Baldivieso, Antonio Quijarro, Sud y Nor Chichas, Omiste, J. M. Linares, Tomás Frías, Saavedra, Chayanta, Charcas, B. Bilbao, A. de Ibáñez y R. Bustillos, con velocidades entre 40 y 70 kilómetros por hora.

Para Oruro: se prevén vientos con velocidades entre 40 y 70 kilómetros por hora en las provincias Tomás Barrón, Cercado, Dalence, Poopó, Avaroa, Sebastián Pagador, Saucari, Nor y Sud Carangas, San Pedro de Totora, Carangas, Ladislao Cabrera, Litoral, Sajama, Sabaya y Mejillones.

En Cochabamba: se pronostican ventarrones en las provincias Bolívar, Arque, Tapacarí, Capinota, sur de Quillacollo y el suroeste de Ayopaya, con velocidades entre 30 y 60 kilómetros por hora.

Para Chuquisaca: se pronostican ventarrones entre 30 y 60 kilómetros por hora en las provincias Oropeza, Yamparáez, noroeste de Azurduy, suroeste de Zudáñez y oeste de Nor y Sud Cinti.

En Tarija: la alerta es para el noroeste de Méndez, oeste de Avilés, Aniceto Arce y el suroeste de Cercado.

Para La Paz: la alerta por vientos con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora rige en las provincias Ingavi, J. M. Pando, Pacajes, Villarroel, Aroma, Omasuyos, Murillo, Los Andes, Manco Kápac, Loayza y sur de Inquisivi.

Santa Cruz: la alerta por vientos está vigente en las provincias Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Santiesteban, oeste de Cordillera y Chiquitos, sur de Guarayos y Ñuflo de Chávez.

Autoridades recomiendan a la población, no estacionar sus vehículos ni realice actividades debajo de árboles, letreros, postes o construcciones, por el riesgo de caer por las ráfagas de viento, entre otras medidas de prevención.

Además, reiteraron la importancia de evitar chaqueos y quemas que podrían descontrolarse y provocar incendios forestales.

