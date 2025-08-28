“¿No es la pareja de nadie más?”; La pregunta de Coldplay a un joven que pidió ayuda para pedir matrimonio

Tras el escándalo que se desató durante un concierto de Coldplay, cuando se descubrió una infidelidad, esta vez, Chris Martin, ayudó a una pareja de enamorados a comprometerse, pero antes, les hizo algunas preguntas.

Todo quedó grabado, y en las imágenes se muestra a un joven agarrando un cartel en el que decía: “Quiero proponer matrimonio”, con una flecha apuntando a una mujer frente a él.

Tras leer el cartel, el lider de Coldplay, preguntó: “Bueno, necesito que asientas mientras hago unas comprobaciones de seguridad básicas, ¿de acuerdo?”. El cantante de “Yellow” le hizo unas preguntas: “¿Esta persona es tu pareja? ¿Sí? ¿La pareja de nadie más?”.

Después de que el hombre asintiera afirmativamente con la cabeza, Martin continuó: “¿Son primos, hermanos o algo raro por el estilo? ¿Son una IA? ¿Son personas reales? Bueno, entonces creo que podemos continuar”, señaló el cantante.

Entonces Martin empezó a cantar: “Mi hermoso hermano, te doy un consejo gratis. Mientras todos te vemos caer, te aconsejo que te arrodilles”, y el público aplaudió mientras el hombre seguía las instrucciones y le pedía matrimonio a su pareja y la novia le dijo que sí.

