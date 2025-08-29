TEMAS DE HOY:
Nacionales

¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este viernes, 29 de agosto en Bolivia?

¡Atención cae el dólar paralelo!, según registran plataformas digitales en Bolivia, en esta jornada.

Jhovana Cahuasa

29/08/2025 6:16

Foto: Redes Sociales.
Bolivia

Según datos emitidos este viernes 29 de agosto de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 11.97 (BOB), y un precio de compra de 13.16 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada de jueves sufrió variaciones, y un significativo descenso ya que el dólar paralelo se registraba en 12.24 (BOB), y hoy desciende en 11.97 (BOB).

En tanto la cifra para la compra registraba la pasada jornada en 13.09 (BOB) y hoy se registra en 13.16 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, y especialmente en esta jornada de viernes 29 de agosto, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar.

En tanto según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este viernes una significativa variación, ya que a la compra se registra en 12.56 (BOB), y 12.43 (BOB), para la venta.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

Cotización del dólar paralelo

Cotización dólar Blue

