Padres exigen justicia por caso de violación a menores en Santa Cruz

Una familia denuncia retrasos en el proceso judicial contra un hombre acusado de haber abusado sexualmente de dos niñas, una de ellas su propia hija de seis años y la otra, su sobrina política de ocho.

El hecho habría ocurrido en enero de este año y desde entonces los familiares de las víctimas han exigido que se emita una sentencia.

El acusado fue detenido preventivamente en el penal de Palmasola el pasado 4 de febrero, luego de que la familia presentara la denuncia junto con pruebas forenses, psicológicas y declaraciones en cámara Gesell. Sin embargo, los padres afirman que la audiencia cautelar ha sido postergada en al menos tres ocasiones, generando preocupación por una posible liberación del imputado.

“El juzgado ha retrasado este proceso injustificadamente. Tenemos todas las pruebas y lo único que falta es la sentencia. No queremos esperar otros ocho meses para ver justicia”, expresó el padre de una de las víctimas. La familia teme que, de no realizarse la audiencia cautelar este mediodía, se cumplan los plazos de detención preventiva y el acusado recupere su libertad.

Según los denunciantes, la familia del imputado ha intentado minimizar el hecho, llegando incluso a culpar a la niña de ocho años, lo que ha generado mayor indignación en los padres de las menores. Piden que el caso sea tratado con seriedad y que el juzgado actúe conforme a la ley.

Los padres exigen que se imponga la pena máxima, de 30 años de cárcel, con agravantes, considerando que una de las víctimas es hija del acusado. “Estos actos no tienen nombre. Queremos justicia y que nunca más una niña tenga que pasar por esto”, concluyeron.

