Defensa: Camacho no necesita escolta y saldrá caminando de Chonchocoro

Tras lograr fallos favorables en los cuatro procesos contra el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, su defensa confirmó que este viernes se notificará nuevamente al director del penal de Chonchocoro para ejecutar su salida.

El abogado Martín Camacho explicó que la normativa no exige notificar al Régimen Penitenciario, solo al director del centro carcelario.

“No es necesario notificar a ningún régimen penitenciario nacional ni departamental. Las notificaciones se realizan directamente al director del centro penitenciario. Hoy ya se notificó con dos mandamientos de libertad y mañana se notificará físicamente con los dos mandamientos de detención domiciliaria”, declaró.

Sin escolta ni operativo policial

El jurista aclaró que no se dispuso escolta policial ni operativo especial para el traslado del gobernador.

“Lo que debe suceder mañana es que, una vez notificado, el director de Chonchocoro cumpla con las funciones administrativas y proceda a la apertura de la reja de la cárcel. No saldrá con escolta, no saldrá enmanillado, nosotros nos vamos a encargar del traslado”, afirmó.

Según su defensa, Camacho saldrá caminando por sus propios medios y será conducido en un vehículo privado hasta el aeropuerto de El Alto, desde donde se prevé su retorno a Santa Cruz.

