¡Confirmado! Luis Fernando Camacho regresará a Santa Cruz este viernes

A dos años y ocho meses de su detención en el penal de Chonchocoro, el Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, regresará a su tierra este viernes 29 de agosto. La noticia fue confirmada por el equipo de comunicación de la autoridad a través de sus redes sociales.

Camacho fue beneficiado con detención domiciliaria en el marco de dos investigaciones en su contra, conocidas como los casos ‘Golpe I’ y ‘Paro de 36 días’. Además, se le otorgó libertad irrestricta en los procesos relacionados con el decreto 737 y el caso del Carro Bombero.

“Informamos al pueblo cruceño y boliviano que el Gobernador Luis Fernando Camacho retornará a Santa Cruz este viernes 29 de agosto, tras estar secuestrado 974 días en Chonchocoro. En las próximas horas se comunicará la hora y lugar de su arribo a Santa Cruz”, indicó la publicación oficial.

Se espera que Camacho retome el mando del Gobierno departamental una vez que ponga pie en suelo cruceño. Asimismo, está prevista una masiva caravana de seguidores que lo acompañarán desde su llegada hasta la Casa de Gobierno ubicada en la Plaza 24 de Septiembre.

