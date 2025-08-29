TEMAS DE HOY:
Narcotráfico Secuestro Roberto Baeza accidente vehicular

Internacional

Insólita fuga: Delincuente sufre descarga eléctrica y cae del techo tras robo

El incidente quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar y ahora es materia de investigación para las autoridades.

Milen Saavedra

28/08/2025 22:48

Insólita fuga: Delincuente sufre descarga eléctrica y cae del techo tras robo
Ecuador

Un ladrón que acababa de robar accesorios de un concesionario de autos en Guayaquil, Ecuador, protagonizó una fuga cinematográfica que incluyó una descarga eléctrica y una caída desde un techo. A pesar del aparatoso incidente, el sujeto logró escapar con el botín.

Según los testigos, el delincuente escaló hacia el techo del local para huir. Al intentar cruzar una cerca electrificada, sufrió una descarga, lo que lo hizo perder el equilibrio. En su caída, rompió parte del techado y se desplomó desde una altura considerable.

Aunque la caída parecía grave, el hombre se levantó rápidamente sin mostrar lesiones aparentes, escaló una malla perimetral y consiguió huir del lugar con los objetos robados. El incidente quedó registrado en las cámaras de seguridad del concesionario y ahora es materia de investigación para las autoridades.

