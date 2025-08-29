“Se nota la disciplina”: Génesis y la academia ‘Factory’ fueron elogiados por el jurado

Otro de los equipos esperados de la noche, fue el de Génesis y la academia ‘Factory’, y ellos interpretaron una canción bastante conocida, ‘Ya me enteré’ del artista Chayín Rubio, y la interpretación fue bastante valorada por los jueces.

El juez Tito Larenti dijo estar muy contento con la presentación del equipo y resaltó la propuesta presentada por el famoso y los bailarines.

“Factory siempre trae propuestas que gustan, en el tema de la actuación y el baile, sobre todo, lo que tenían que hacer lo hicieron y son bastante prolijos y compiten, y sobre Genesis, es importante trabajar en la imitación, puedes ser más relajado”, manifestó Larenti.

Por su parte, Rodrigo Massa destacó la disciplina del equipo y sobre todo del famoso, al que solo le hizo algunas recomendaciones para mejorar la imitación sobre la letra de la canción.

Para despedirse del escenario, Génesis agradeció al equipo y a los jueces, y sobre todo al público, y pidió apoyo para toda la competencia.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

