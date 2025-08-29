TEMAS DE HOY:
Narcotráfico Secuestro Roberto Baeza accidente vehicular

25ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

“Se nota la disciplina”: Génesis y la academia ‘Factory’ fueron elogiados por el jurado

Génesis recibió algunas recomendaciones en cuanto a la imitación en la letra de la canción.

Silvia Sanchez

28/08/2025 22:40

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Otro de los equipos esperados de la noche, fue el de Génesis y la academia ‘Factory’, y ellos interpretaron una canción bastante conocida, ‘Ya me enteré’ del artista Chayín Rubio, y la interpretación fue bastante valorada por los jueces.

El juez Tito Larenti dijo estar muy contento con la presentación del equipo y resaltó la propuesta presentada por el famoso y los bailarines.

“Factory siempre trae propuestas que gustan, en el tema de la actuación y el baile, sobre todo, lo que tenían que hacer lo hicieron y son bastante prolijos y compiten, y sobre Genesis, es importante trabajar en la imitación, puedes ser más relajado”, manifestó Larenti.

Por su parte, Rodrigo Massa destacó la disciplina del equipo y sobre todo del famoso, al que solo le hizo algunas recomendaciones para mejorar la imitación sobre la letra de la canción.

Para despedirse del escenario, Génesis agradeció al equipo y a los jueces, y sobre todo al público, y pidió apoyo para toda la competencia.

A continuación, puedes revivir este momento del programa: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD