La gran batalla

¡Arrasó con todos! Juandy fue el mejor de la noche en ‘La Gran Batalla’: ¿qué hizo?

El creador de contenido junto a su equipo interpretó una canción del Grupo Frontera.

Silvia Sanchez

27/08/2025 23:29

Para cerrar con broche de oro, fue el turno de Juandy y la academia ‘Legacy’, una de las presentaciones más esperadas por los seguidores del creador de contenidos representante de La Paz, y ellos interpretaron “Coqueta” del Grupo Frontera.

El escenario se llenó de mucho ritmo, el público incluso cantó la canción que interpretaba el equipo, y los jueces, felicitaron al equipo.

Para Tito Larenti, la interpretación de Juandy fue lo mejor de la noche.

“Gracias por estar esta semana, nos sacaste de encima todo el disgusto, primero te voy a repetir lo que te dije antes, sos hasta el momento, para mí, el equipo a vencer”, afirmó Larenti.

 

Elka Meyer tuvo una similar opinión, y aseguró que el equipo hizo todo lo que tenía que hacer en el escenario.

“Por fin, gracias a Dios, un equipo que hizo lo que tenía que hacer, hubo pasos adecuados en pareja, buen trabajo, espero que en las siguientes presentaciones sigan siendo así, parecía un concierto”, manifestó Meyer.

 

Juandy, tomó en cuenta las palabras de los jueces y agradeció a todos.

“Ya vieron a los mejores de la noche, gracias a todos”.

A continuación, puede revivir este momento del programa:

 

