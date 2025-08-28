“A mí no me gustó”: Tito Larenti fue duro con la presentación de Adry Vargas y ‘Idols Dance’

El primer equipo en el escenario en la noche de competencia de ‘La Gran Batalla’ fue el de Adry Vargas y la academia ‘Idols Dance’, el equipo interpretó la canción “Cactus” de la artista mexicana Belinda.

El equipo ingresó con mucha energía al escenario, pero no lograron convencer a los jueces para que les den su voto de confianza.

El juez Tito Larenti fue el primero en evaluarlos, y lamentó que el equipo no haya logrado brindar una buena presentación, según su criterio.

“Siento que todavía no se encuentran, es como que están buscando su lugar, es válido, pero deben investigar bien los géneros que les toca, honestamente no están prestando atención a lo que interpretan, a mí no me gustó”, afirmó Tito.

Larenti le habló a Adry Vargas, y señaló que se “nota las ganas de poder llevar al escenario un buen resultado”, sin embargo, no logró su objetivo.

Para Gabriela Zegarra, la presentación fue buena, pero, señaló que no tuvo parecido con el personaje, pues “parecía una interpretación propia”, manifestó que el equipo mejoró, pero que todavía les falta pulir.

Adry Vargas y su academia de baile, aseguró que ellos estudiaron muchísimo para la presentación, y lamentó que no hayan logrado demostrarlo, ahora se comprometieron a poner más empeño y mejorar para una próxima presentación.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

