¡Fue con todo! Diego Paredes interpretó a Vicente Fernández y provocó risas entre los jueces

El único famoso varón de la noche se presentó, y este fue el humorista Diego Paredes, el cochabambino junto a la academia ‘Vibra Dance’ interpretaron ‘Estos celos’ del reconocido artista Vicente Fernández.

Los jueces destacaron la participación del famoso y destacaron la interpretación del personaje, además llenó de humor el escenario con algunas expresiones.

Gabriela Zegarra fue la primera en pronunciarse y sonreír, destacó la versatilidad e interpretación que realizó el famoso.

“En el tema de la presentación, me gustó mucho chicos, y en el tema del famoso, estás muy metido en el personaje, siento que vienes muy fuerte, creo que fue una interesante propuesta, sigan ensayando para todo lo que se viene más adelante”, afirmó Zegarra.

Por su parte, Tito Larenti, hizo algunas observaciones al cuerpo de baile sobre la coreografía, y al famoso le señaló que tiene bastante expectativa para sus futuras presentaciones.

“La verdad, tampoco quedé encantado, me parece que es creativo, pero a mí no me gustó tanto, el equipo podía haber bailado más, utilizaron varias cosas, utilizaron el fuerte de algunos chicos, pero desvirtuaron algunas cosas que debían haberlo mostrado, no dejen solo a su famoso”, aseveró Larenti.

Tras finalizar su presentación, Diego protagonizó un momento bastante divertido con los jueces, pues no dejó de interpretar a su personaje y provocó risas a todos los asistentes.

