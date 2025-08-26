“No están renunciando, están escapando”: analista señala que autoridades evaden su responsabilidad

Tras las renuncias de autoridades en tres empresas estatales, entre ellas Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Gestora Pública, el analista económico Franklin Pareja cuestionó la situación y sostuvo que estas dimisiones “se ven más como un escape que como una salida formal”.

“Da la sensación que estos señores no están renunciando, están escapando porque no quieren asumir su responsabilidad como debe ser hasta el último día (…) Es como abandonar el barco en un momento en el que se entiende que esto se está hundiendo y aparentemente el presidente está quedando en total soledad”, expresó Pareja.

Señala riesgo de más salidas

El analista agregó que no sería extraño que los próximos en abandonar sus cargos sean los denominados “autoprorrogados”, a quienes acusó de usurpación de funciones y uso indebido de bienes.

“Este es un resultado previsible; es un efecto de un periodo que se desmorona. Se están delatando de que tienen muchas cosas que responder y antes de que eso suceda, estos señores están abandonando sus funciones”, afirmó.

Las renuncias han generado cuestionamientos sobre la estabilidad de la administración en las empresas estatales y sobre la capacidad de gestión en medio del actual contexto político.

