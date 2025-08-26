Un video difundido en redes sociales mostró la presencia de un parásito vivo dentro de un paquete de salmón vendido en supermercados de México y Estados Unidos.

Las imágenes exhiben cómo un gusano, similar a una lombriz y de tono parecido a la carne del pez, se desplaza en el interior del empaque,

El hallazgo fue hecho por un cliente que, al notar el movimiento, grabó el momento y lo compartió en redes sociales. El salmón tenía un precio de 599 pesos mexicanos (223 bolivianos), y el parásito se hacía visible por la humedad del plástico.

El video se volvió viral y provocó una oleada de comentarios exigiendo respuestas y una revisión a los controles de calidad a la tienda que, no ha emitido ninguna postura oficial sobre el caso.

