TEMAS DE HOY:
tiroteo en Santa Cruz fábrica de droga Heridos en avioneta

28ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacionales

¡Indignante! Niñera se declara culpable por causar graves quemaduras a una bebé

La mujer, con antecedentes por el mismo delito, causó quemaduras graves a una bebé de un año y no pidió ayuda médica.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

19/08/2025 22:11

Estados Unidos

Escuchar esta nota

En Estados Unidos, una niñera identificada como Kimberly Richmond, de 53 años, se declaró culpable por el delito de poner en peligro a menores. El caso ocurrió el pasado 29 de abril y ha causado indignación.

Richmond estaba cuidando a una niña de 1 año cuando intentó bañarla con agua tan caliente que le causó quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Las lesiones afectaron su cabeza, torso, brazos y piernas. A pesar de la gravedad, no pidió ayuda médica.

Fue la madre de la niña, Breanna Peterson, quien encontró a su hija herida al regresar de un viaje. “No podía creer lo que veía”, dijo, entre lágrimas. La menor permanece hospitalizada y los médicos advierten que tendrá daños permanentes.

El fiscal del condado de Summit, Elliot Kolkovich, calificó el acto como "despreciable". Señaló que la falta de acción por parte de la niñera cambió la vida de la niña para siempre. Espera que la justicia traiga algo de alivio a la familia.

Además, se supo que Richmond ya había sido condenada por un caso similar en 2006. Las autoridades de Akron confirmaron que las quemaduras fueron causadas por agua escaldante. El caso continúa bajo investigación.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD