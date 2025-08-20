Policía herido en tiroteo en Santa Cruz está estable; intensifican operativos en busca del atacante

El policía herido en un tiroteo durante un operativo encubierto se encuentra estable y fuera de peligro, según confirmaron este martes las autoridades.

El hecho ocurrió cuando un ciudadano, presuntamente de nacionalidad brasileña, abrió fuego contra efectivos policiales. Cámaras de seguridad registraron el momento en que el agresor disparó contra el uniformado.

Las imágenes difundidas muestran a vecinos asistiendo al policía herido, improvisando un torniquete en su pierna para detener la hemorragia. Posteriormente, fue trasladado a una clínica privada, donde los médicos confirmaron que su condición es estable.

Operativo en marcha

El subcomandante departamental, coronel Jorge Silva, informó que se desplegó un operativo de alto impacto en el Cordón Ecológico y las inmediaciones del río Piraí para dar con el paradero del atacante.

“Se reforzará el rastrillaje para poder dar con esta persona que atentó contra la vida de funcionarios policiales”, declaró Silva.

Un taxista fue llevado a dependencias de la Felcc con fines investigativos, mientras continúa la búsqueda del sospechoso.

