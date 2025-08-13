20 migrantes muertos y decenas de desaparecidos en el Mediterráneo

Al menos 20 personas han muerto y otras 15 se encuentran desaparecidas tras el naufragio de una embarcación que transportaba a aproximadamente 100 migrantes frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa, según informaciones preliminares.

El naufragio ocurrió antes de que los servicios de rescate pudieran intervenir. A pesar de la rápida movilización, los equipos solo lograron salvar a unas 60 personas que ahora han sido desembarcadas en Lampedusa, la isla italiana más cercana a África y punto frecuente de llegada para quienes intentan cruzar el mar en busca de refugio en Europa.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) expresó su pesar por lo ocurrido. “Estamos profundamente angustiados por este enésimo naufragio”, declaró el portavoz de la organización, Filippo Ungaro.

ACNUR ya ha comenzado a brindar asistencia a los supervivientes y ha instado a los gobiernos europeos a aumentar las vías legales y seguras para la migración, a fin de evitar más pérdidas de vidas humanas.

Con este nuevo incidente, el número de personas fallecidas en la ruta del Mediterráneo central asciende a 675 desde comienzos de 2025, una cifra que pone en evidencia la peligrosidad de esta travesía y la necesidad urgente de respuestas coordinadas a nivel internacional.

Mira la programación en Red Uno Play