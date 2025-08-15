Así se vivió: Cámara capta caída de ascensor con tres personas en su interior (VIDEO)

Un escalofriante video captado por la cámara interior de un ascensor registró el momento en que tres personas quedaron atrapadas y posteriormente cayeron varios niveles dentro del centro comercial Mitikah, en Ciudad de México.

Las imágenes muestran a un joven, un hombre de aproximadamente 47 años y una mujer de 60 intentando pedir auxilio desesperadamente, mientras el elevador comenzaba a fallar. Se observa cómo las personas presionan el botón de emergencia sin obtener respuesta. Poco después, se escucha un fuerte golpe y gritos de los ocupantes, momentos antes de que la grabación se corte abruptamente.

Arturo, hijo de la mujer afectada, compartió en un hilo de la red social X los detalles que pudo conocer en tiempo real mientras hablaba con su madre por teléfono.

Relató que el elevador cayó desde planta baja hasta el sótano 7 de manera escalonada, con varios impactos intermedios. El panel de control no respondía, y la alarma de emergencia tampoco funcionó.

Según el testimonio, el descenso fue rápido y errático, como si el sistema del elevador intentara frenar sin éxito. En el último impacto, uno de los hombres cayó al piso y la mujer se golpeó con el barandal, lo que le causó una lesión en la espalda. Afortunadamente, las puertas se abrieron en el tercer subsuelo y los afectados pudieron ser auxiliados.

