Comunidad

¡De terror! Un joven pescador fue atacado por una sicurí en Pando (VIDEO)

El joven fue atacado por una anaconda mientras pescaba en una pequeña embarcación. Sus compañeros lograron rescatarlo tras una intensa lucha que duró varios minutos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

19/08/2025 20:39

Pando, Bolivia

Un joven pescador fue atacado por una anaconda (sicurí) mientras se encontraba en una embarcación junto a dos compañeros y su madre. El hecho habría ocurrido en la comunidad de Puerto Bolívar, en el municipio de Santos Mercado, departamento de Pando.

La serpiente lo agarró del brazo y no lo soltaba. En un video se puede ver cómo el joven lucha por liberarse, mientras sus amigos tratan de ayudarlo. De fondo se escuchan los gritos desesperados de su madre, que presenció todo.

Fueron más de tres minutos de mucho miedo. Los otros pescadores usaron un cuchillo para hacer que la serpiente lo suelte. Por suerte, lograron salvar al joven, quien se presume fue traslado hasta un centro médico. 

 

