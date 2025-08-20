Trump afirma que lograr la paz en Ucrania podría ayudarle a “ir al cielo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que conseguir un acuerdo de paz en Ucrania podría aumentar sus posibilidades de “ir al cielo”, una frase que pronunció con humor durante una entrevista en el programa Fox & Friends.

“He oído que no voy bien, que estoy en lo más bajo de la jerarquía. Pero si llego a ir al cielo, esta será una de las razones”, dijo Trump, al referirse a sus esfuerzos por detener el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Motivaciones espirituales y políticas

Trump ya había expresado su interés en resolver el conflicto como parte de su intención de postularse al Premio Nobel de la Paz. Pero tras reunirse recientemente con el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, y líderes europeos en la Casa Blanca, el mandatario aseguró que su motivación va más allá de lo político.

“Quiero intentar ir al cielo, si es posible”, añadió, con un tono entre irónico y reflexivo.

Un giro hacia la religiosidad

Pese a su historial polémico —incluidos dos juicios políticos, escándalos y una condena penal— Trump ha adoptado un discurso religioso más visible en su segunda presidencia.

Desde su toma de posesión en enero, asegura haber sido “salvado por Dios” y ha impulsado iniciativas como la Oficina de la Fe, dirigida por su asesora espiritual Paula White. Incluso se realizan sesiones de oración antes de las ruedas de prensa en la Casa Blanca.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, respaldó la sinceridad del presidente. “Creo que el presidente quiere ir al cielo, como espero que hagamos todos en esta sala”, dijo ante los periodistas.

