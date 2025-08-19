¡Consternación! Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista del grupo Enigma Norteño

A través de redes sociales se dio a conocer sobre el fallecimiento del cantante, Ernesto Barajas, quien en vida fue vocalista y dueño del grupo Enigma Norteño.

Preliminarmente se conoce que el hecho se habría suscitado, cuando el cantante acudió a una pensión para autos junto a dos acompañantes, en Guadalajara, México.

Desde la cuenta de ‘Chamonic’, especializada en espectáculos, se dio a conocer que su muerte podría estar relacionada con un ajuste de cuentas, se conoce que el cantante, habría cambiado hace un tiempo su residencia después de haber recibido constantes amenazas.

“Todos los cantantes que vivían en Culiacán han desertado y se han ido a Guadalajara”, se lee en la publicación.

Presuntamente dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y dispararon en contra de dos hombres y una mujer, producto del hecho falleció el vocalista y una mujer que la acompañaba, el caso se encuentra en investigación.

