Asesinan a balazos a la influencer Ariela “La Langosta”: Esto es lo que se sabe

Horas antes del ataque, Ariela había asistido a una fiesta en el club Ikon de Manhattan, donde trabajaba como mesera y compartía con amigos y colegas.
19/08/2025 15:57
Escuchar esta nota
La comunidad digital y artística latina se encuentra conmocionada tras conocerse la violenta muerte de la influencer y modelo dominicana Ariela Mejía-Polanco, conocida popularmente como Ariela “La Langosta”, quien fue hallada sin vida dentro de su vehículo en Mount Vernon, condado de Westchester.
Una noche que terminó en tragedia
Horas antes del ataque, Ariela había asistido a una fiesta en el club Ikon de Manhattan, donde trabajaba como mesera y compartía con amigos y colegas. Videos publicados en su cuenta de Instagram mostraban un ambiente de alegría, antes de que su vida se viera interrumpida por la violencia. El vehículo en el que fue hallada presentaba la ventana del lado del conductor destruida por los disparos, lo que refuerza la hipótesis de un ataque dirigido.
Reacciones en la música y la vida nocturna
El impacto de su muerte se reflejó rápidamente en las redes sociales y en la escena artística. El rapero Tekashi 6ix9ine, con quien Ariela colaboró en 2023 en el videoclip de Wapae, la despidió con mensajes de profundo dolor: “Mi hermana. Nueva York nunca volverá a ser lo mismo. Te quería”. Figuras como Cardi B y La Insuperable también manifestaron su pesar.
Clubes nocturnos de Manhattan, entre ellos Ikon, Opus Lounge y Starlet NY, suspendieron actividades y la recordaron como un “ángel de la vida nocturna”.
Una figura ascendente en redes
Con más de 500 mil seguidores en Instagram, Ariela “La Langosta” se había convertido en una referencia de la comunidad latina en Nueva York. Su trayectoria abarcaba modelaje, vida nocturna y participación en producciones musicales. Su apodo, según Univisión, reflejaba su “energía única y presencia magnética”.
Investigación en curso
La policía de Westchester, en coordinación con agencias estatales y federales, mantiene el caso abierto bajo estricta confidencialidad. Entre las primeras diligencias se incluye la detención de Nata Cartier, pareja de Ariela, para fines investigativos. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado la identidad de los responsables ni los móviles del crimen.
La trágica muerte de Ariela “La Langosta” deja un vacío en la escena latina de Nueva York y mantiene en vilo a una comunidad que exige justicia.
Mira la programación en Red Uno Play
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45
22:05
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45
22:05