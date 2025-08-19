Asesinan a balazos a la influencer Ariela “La Langosta”: Esto es lo que se sabe

La comunidad digital y artística latina se encuentra conmocionada tras conocerse la violenta muerte de la influencer y modelo dominicana Ariela Mejía-Polanco, conocida popularmente como Ariela “La Langosta”, quien fue hallada sin vida dentro de su vehículo en Mount Vernon, condado de Westchester.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Westchester, el cuerpo de la joven de 30 años fue descubierto durante la madrugada del 17 de agosto en un Mercedes-Benz G-Class negro, estacionado en la vía Cross County Parkway. Presentaba varias heridas de bala y, según la Oficina del Médico Forense, el hecho fue clasificado de inmediato como homicidio.

Ariela La Langosta destacó en redes sociales por su influencia en la moda y la vida nocturna neoyorquina (@ariela.lalangosta)

Una noche que terminó en tragedia

Horas antes del ataque, Ariela había asistido a una fiesta en el club Ikon de Manhattan, donde trabajaba como mesera y compartía con amigos y colegas. Videos publicados en su cuenta de Instagram mostraban un ambiente de alegría, antes de que su vida se viera interrumpida por la violencia. El vehículo en el que fue hallada presentaba la ventana del lado del conductor destruida por los disparos, lo que refuerza la hipótesis de un ataque dirigido.

Reacciones en la música y la vida nocturna

El impacto de su muerte se reflejó rápidamente en las redes sociales y en la escena artística. El rapero Tekashi 6ix9ine, con quien Ariela colaboró en 2023 en el videoclip de Wapae, la despidió con mensajes de profundo dolor: “Mi hermana. Nueva York nunca volverá a ser lo mismo. Te quería”. Figuras como Cardi B y La Insuperable también manifestaron su pesar.

Tekashi 6ix9ine y otras figuras del entretenimiento rinden homenaje a Ariela La Langosta (@ariela.lalangosta)

Clubes nocturnos de Manhattan, entre ellos Ikon, Opus Lounge y Starlet NY, suspendieron actividades y la recordaron como un “ángel de la vida nocturna”.

Una figura ascendente en redes

Con más de 500 mil seguidores en Instagram, Ariela “La Langosta” se había convertido en una referencia de la comunidad latina en Nueva York. Su trayectoria abarcaba modelaje, vida nocturna y participación en producciones musicales. Su apodo, según Univisión, reflejaba su “energía única y presencia magnética”.

Investigación en curso

La policía de Westchester, en coordinación con agencias estatales y federales, mantiene el caso abierto bajo estricta confidencialidad. Entre las primeras diligencias se incluye la detención de Nata Cartier, pareja de Ariela, para fines investigativos. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado la identidad de los responsables ni los móviles del crimen.

La trágica muerte de Ariela “La Langosta” deja un vacío en la escena latina de Nueva York y mantiene en vilo a una comunidad que exige justicia.

Mira la programación en Red Uno Play