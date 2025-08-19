Un joven decidió enviar un ramo de flores a su exnovia a través del servicio conocido como “El Patrón Monterrey”, famoso en TikTok por realizar entregas de obsequios de manera vistosa y grabada para el público. La intención era conquistar nuevamente a la joven, con quien supuestamente había terminado hace pocos días.

Sin embargo, la escena no salió como se esperaba. En el video difundido en TikTok se observa cómo una de las colaboradoras de “El Patrón” le explica al joven que la entrega no podrá concretarse, ya que la destinataria se encontraba acompañada de su nueva pareja y había rechazado el detalle.

El muchacho, visiblemente confundido, negó en un inicio que su ex tuviera pareja, aunque poco después reconoció que ya no tenían contacto desde hacía algunas semanas. “Era algo que me esperaba”, comentó resignado.

La publicación rápidamente generó miles de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios mostraron solidaridad hacia el joven con mensajes como “Soldado caído, no te agüites, no era para ti” o “Que se las lleve a su mamá y genera un bonito recuerdo”. Otros, en cambio, optaron por el humor: “Pobrecito y él con su agüita de 11 pesos no manches” o “A lo mejor siempre tuvo esposo y nunca le dijo”.

La grabación fue compartida con el mensaje: “Soldado caído, entrega sale mal, el video está autorizado por el patrón”. Aunque el momento resultó amargo para el protagonista, el episodio se convirtió en tendencia, demostrando una vez más cómo situaciones personales pueden convertirse en fenómenos virales.

A continuación, el video:

