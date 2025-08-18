¿Magis TV dejará de funcionar? Estas apps legales pueden reemplazarla

La Justicia de Argentina ordenó el bloqueo de Magis TV y FlujoTV, dos de las plataformas de streaming más utilizadas para ver canales de pago y eventos deportivos sin licencia. La medida tiene impacto global, ya que las aplicaciones eran ampliamente usadas en América Latina y otras regiones.

La orden judicial fue emitida por el juez Esteban Rossignoli, del Juzgado de Garantías N.º 4 de San Isidro, tras una denuncia del fiscal especializado en ciberdelitos, Alejandro Musso. El fallo instruye al ENaCom y a Google a bloquear las aplicaciones, impedir su descarga y eliminarlas de los dispositivos Android.

Según el tribunal, ambas plataformas violaban la ley de propiedad intelectual al retransmitir contenidos sin autorización y obtener lucro de manera indebida. La medida forma parte de una ofensiva regional contra la piratería digital, fenómeno que ha crecido con el auge del streaming no oficial.

¿Qué alternativas existen tras el cierre de Magis TV?

Aunque millones de usuarios quedaron sin acceso a Magis TV, existen opciones legales y gratuitas para seguir viendo contenido:

Alternativas gratuitas y legales:

Pluto TV

Tubi

Plex

YouTube (sección gratuita)

Rakuten TV (contenido sin suscripción)

Estas plataformas ofrecen películas, series y canales en vivo, sin infringir derechos de autor.

Alternativas legales para ver deportes (de pago):

Star+

ESPN Play

DAZN

Aplicaciones oficiales de las ligas (Ej: NBA App, Premier League, etc.)

Estas opciones garantizan transmisiones de calidad y el cumplimiento de la ley.

Una advertencia judicial clara

Desde el juzgado se remarcó que “no hay marcha atrás” en la lucha contra la piratería digital y que el acceso gratuito a contenido de pago no es un derecho, sino una infracción legal.

El caso de Magis TV se suma a una serie de operativos recientes contra plataformas similares, lo que indica un cambio de enfoque en la región hacia el consumo responsable y legal de contenidos digitales.

Mira la programación en Red Uno Play