Dictan 180 días de detención preventiva para el sujeto que abusó de su hermanastra de 3 años en Warnes

La Justicia determinó enviar a la cárcel de Cerprom, con detención preventiva por 180 días, a un sujeto de 23 años acusado de haber agredido sexualmente a su hermanastra de apenas 3 años de edad. La medida fue dictada por una jueza de la Casa Judicial de Warnes, en audiencia cautelar realizada este martes.

El individuo fue imputado por el delito de abuso sexual agravado, sin embargo, tanto la familia de la víctima como su defensa legal expresaron su disconformidad con la tipificación del hecho, pues la denuncia presentada inicialmente fue por violación agravada. “Exigimos que el delito sea calificado de acuerdo a la gravedad de lo ocurrido”, manifestaron los representantes de la menor.

La autoridad judicial dispuso los seis meses de reclusión mientras se desarrolla la etapa investigativa, plazo en el que el Ministerio Público deberá reunir más pruebas y testimonios para sostener la acusación.

De manera paralela, el padre del agresor será sometido este miércoles a una audiencia cautelar, ya que el Ministerio Público lo imputó por complicidad en el delito de abuso sexual y por violencia familiar y doméstica.

