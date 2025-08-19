TEMAS DE HOY:
Hombre muere electrocutado al intentar una conexión ilegal en un poste

Autoridades advirtieron el extremo peligro que representa manipular las redes eléctricas sin la debida autorización y conocimiento técnico.

Red Uno de Bolivia

19/08/2025 12:34

Hombre muere electrocutado al intentar una conexión ilegal en un poste. Imagen referencial.
República Dominicana

Un hombre falleció trágicamente electrocutado al recibir una fuerte descarga eléctrica mientras intentaba realizar una conexión ilegal en un poste del tendido eléctrico.

Según relatos de testigos y el informe de la empresa distribuidora de electricidad, el incidente ocurrió cuando el individuo trepó a un poste y, accidentalmente, hizo contacto con uno de los cables de alta tensión. La descarga lo dejó atrapado en medio de dos transformadores, provocándole la muerte de forma instantánea.

La empresa eléctrica ha emitido una advertencia urgente a la población, reiterando el extremo peligro que representa manipular las redes eléctricas sin la debida autorización y conocimiento técnico. Estas acciones no solo son ilegales, sino que ponen en grave riesgo la vida de quienes las realizan.

